IN BEELD. Nieuwe foto's (in kleur) van wolvin Naya en haar lief "August" Jef Artois HA

16 augustus 2018

12u42

Bron: VTM NIEUWS, Welkom Wolf, VRT 15 Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft nieuwe beelden vrijgegeven van wolvin Naya en haar 'lief', August. Het beeld van Naya (mét zender om de hals) dateert van 7 juli. De afbeelding van de nieuwe mannetjeswolf werd op 11 augustus genomen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatste ook beelden online van een wildcamera. Op de foto's is te zien hoe de mannetjeswolf even aan de wildcamera snuffelt en dan verder loopt.

Clyde?

Op de Facebookpagina 'Welkom Wolf', van natuurvereniging Landschap vzw, werden ook twee nieuwe foto's (in kleur) gedeeld. De mannetjeswolf kreeg er voor de gelegenheid meteen een naam: Clyde. Maar dat is geen officiële naam, benadrukt het INBO, dat de afbeeldingen aan 'Welkom Wolf' bezorgde en het dier intussen "August" doopte, een verwijzing naar de maand waarin de nieuwe wolf werd ontdekt, meldt de VRT.

Kleintjes

Afgelopen week werden er in ons land negen schapen doodgebeten. Aanvankelijk werd gedacht dat het mogelijk om het werk van wolvin Naya zou gaan, maar later bleek dat een andere wolf de schuldige was. Volgens het Agentschap Natuur en Bos valt uit het gedrag van de dieren af te leiden dat de dieren een koppel vormen. De kans is dan ook reëel dat we in het voorjaar van volgend jaar kleintjes kunnen verwachten.