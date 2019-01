IN BEELD. Niet veel sneeuw, wel veel pret

30 januari 2019

Op sommige plekken in ons land was het vandaag ontwaken met een mooi en dik sneeuwtapijt. Elders was er slechts een klein of zelfs geen wit laagje te bespeuren. De dooi zette ook al snel in. Veel sneeuw of weinig sneeuw? Pret verzekerd in ieder geval! Getuige deze vrolijke beelden: