IN BEELD. Met deze opvallende slogans trokken klimaatbetogers vandaag naar Brussel

ttr

27 januari 2019

18u07

6

Vandaag waren maar liefst 70.000 mensen aanwezig op de klimaatmars in Brussel. Daarmee is het de grootste klimaatmars ooit in ons land. Opvallend: heel wat betogers lieten hun creativiteit de vrije loop en verschenen met een merkwaardige slogan op de klimaatmars. Wij zetten de markantste kiekjes en de opvallendste slogans voor u op een rijtje.