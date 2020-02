IN BEELD. Hier worden gerepatrieerde Belgen uit China in quarantaine gehouden ttr

03 februari 2020

16u09 2 Negen Belgen en drie van hun Chinese familieleden, die gisterenavond gerepatrieerd zijn uit China, verblijven momenteel in een afgesloten vleugel van het militaire hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Bekijk hieronder waar de gerepatrieerde Belgen en hun familieleden gedurende twee weken in quarantaine worden gehouden om besmetting te vermijden.

Na de repatriëring uit China werden de negen Belgen en drie van hun Chinese familieleden in een hangar in Melsbroek grondig gecontroleerd. Daarna werden ze overgebracht naar het militaire hospitaal in Neder-Over-Heembeek, waar ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst werden. Niemand mag nog binnen of buiten om besmetting te voorkomen.

De negen Belgen en hun familieleden moeten gedurende veertien dagen, de incubatietijd van het coronavirus, in afzondering blijven. Als iemand toch ziek zou worden, volgt een overplaatsing naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.



De 51-jarige Johan Smets is een van de Belgen die momenteel in Neder-Over-Heembeek verblijft. “Verveling en isolement worden grotere vijanden dan het coronavirus zelf”, vertelt hij aan onze redactie. Lees hier zijn verhaal.

Bekijk hieronder de foto’s van de afgesloten quarantainevleugel in het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek:

Bekijk ook. Zo ziet quarantainezone in Melsbroek eruit:

