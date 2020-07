IN BEELD. Exact een jaar geleden was de warmste dag ooit: wat een verschil met vandaag

25 juli 2020

25 juli 2019 ging de geschiedenisboeken in als de warmste dag sinds het begin van de metingen. In Ukkel steeg het kwik tot 39,7 graden en op veel plaatsen in ons land werd er meer dan 40 graden gemeten. In Begijnendijk werd het zelfs 41,8 graden, een nieuw nationaal record. Wat een verschil met deze druilerige dag. Deze foto’s schieten jou terug naar 25 juli 2019, toen het snikheet was en corona nog gewoon een biertje was.