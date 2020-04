IN BEELD. Erehaag en applaus voor 100-jarige Julia, die Luiks ziekenhuis weer mag verlaten nadat ze van corona genas

Een honderdjarige vrouw die besmet geraakt was met het coronavirus heeft woensdag het ziekenhuis mogen verlaten in Seraing, in de provincie Luik. Met een erehaag, bloemen en onder luid applaus vertrok Julia Dewilde uit het hospitaal.