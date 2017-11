IN BEELD: Betoging mondt uit in rellen in Brussel

20u46

Mark Baert

Bij rellen in Brussel werden vijf winkels beschadigd en tien voertuigen vernield. De onlusten ontstonden toen een groepje jongeren zich afsplitste van een betoging tegen moderne slavernij in Libië. De jongeren bedekten hun gezichten en maakten amok in de Louizalaan.