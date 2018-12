In Alveringem kregen ook bomen een geel hesje DVDA

Het gele hesjesprotest, waardoor veel mensen in het hele land op straat komen, was gisteren ook merkbaar in het West-Vlaamse Alveringem. Al hadden de gele hesjes er niets met de hoge brandstofprijzen te maken. Twee natuurliefhebbers protesteerden tegen het feit dat de bomen langs de gewestweg N319 zullen verdwijnen om er een fietspad aan te leggen. Daarom hingen ze gele hesjes rond de bomen.

“Meer dan 100 bomen zullen verdwijnen omdat er een fietspad wordt aangelegd”, zegt natuurliefhebber Bart Goudeseune. “We zijn niet tegen het fietspad, maar willen niet dat de bomen daarom worden gekapt. Waarom kan het fietspad niet achter de bestaande bomenrij?”, vroeg hij zich af. En daarom kregen de bomen gisteren een hesje.

De actie met de gele hesjes is een ludieke verwijzing naar de protestacties tegen de hoge brandstofprijzen. “Bomen kunnen zich niet verdedigen, daarom hebben we zelf een geel hesje rond hun stam gebonden”, klonk het nog.

Een uur nadat de gele hesjes er werden gehangen, waren ze al weer van de bomen gehaald. De burgemeester, Gerard Liefooghe, wilde namelijk niet dat er een anonieme protestactie in zijn gemeente gehouden werd. Toen de actievoerders zich bij hem kenbaar maakten, toonde hij wel begrip. Ze mogen hun actie op 23 december houden.