In alle gemeenten vingerafdruk op identiteitskaart HAA

14 september 2020

06u52

Bron: Belga 1 Als alles goed gaat, starten eind dit jaar alle gemeenten in het land met het uitreiken van identiteitskaarten met vingerafdruk, ook al lopen er nog altijd gerechtelijke procedures tegen die invoering. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen.

Op 14 januari deelde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in Lokeren de eerste identiteitskaart met vingerafdruk uit. Dat was de start van een proefproject waaraan 23 gemeenten deelnemen.

Twee wijsvingers

Tegen eind dit jaar moeten alle gemeenten starten met het uitreiken van de nieuwe identiteitskaart. Burgers van wie de oude identiteitskaart verlopen is, moeten naar het gemeentehuis voor een nieuw paspoort. Daar worden de vingerafdrukken van de twee wijsvingers opgeslagen op een nieuwe chip.

In de praktijk zal het echter nog tot 2030 duren voor iedereen een nieuwe identiteitskaart heeft. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de invoering sneller zou verlopen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.