In 7 op 10 badsteden riskeer je gasboete voor sluikstorten op strand LDW

01 juli 2019

20u35 4 De kustburgemeesters zijn het beu dat mensen van hun stranden een sluikstort maken. In zeven op de tien kustgemeenten maak je kans op gasboetes, in twee daarvan wordt de politie op pad gestuurd om te controleren en boetes uit te delen. In Oostende komen er zelfs mobiele camera’s op het strand.

In Oostende zijn ze het sluikstort rond de vuilnisbakken, de rondslingerende flesjes en rommel in het zand grondig beu. De strijd tegen sluikstort schakelt er deze zomer een versnelling hoger. De stad schakelt agenten in burger in en zes nieuwe mobiele camera’s op het strand. Om het sluikstortgedrag in kaart te brengen en te bestraffen.

Naast Oostende gaat ook Middelkerke gericht op het strand controleren. Ook in vijf andere kustgemeenten riskeer je een gasboete. Maar controles zijn volgens die vijf gemeenten praktisch onhaalbaar. Het is moeilijk om mensen op heterdaad te betrappen of om te bewijzen van wie het vuilnis is. Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een gasboete van maximaal 350 euro.