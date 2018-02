In 60 seconden: dit moet je weten over de eerste uren van het Proces-Abdeslam IVI

05 februari 2018

In Brussel is het proces gestart over de schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst. Het is meteen het eerste proces waarbij mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Salah Abdeslam is een van de verdachten. Tijdens zijn verhoor weigerde hij mee te werken of vragen te beantwoorden.