In 2018 reden treinen 99 keer een halte voorbij FVI

14 juni 2019

12u13

Bron: Belga 1 Vorig jaar hebben treinen 99 keer een halte voorbijgereden waar ze hadden moeten stoppen. Dat is een forse stijging tegenover 2017 en 2016, toen er respectievelijk 57 en 56 keer een halte werd gemist. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR).

De toename betekent volgens Bellot niet noodzakelijk dat er zich een groter aantal dergelijke incidenten voordeden. Er is een betere registratie, aldus de minister. Dat een halte voorbijgereden wordt, kan volgens Bellot te maken hebben met vergetelheid of verstrooidheid bij de bestuurder of met een verbod van ordediensten om te stoppen. Dat laatste is bijvoorbeeld soms het geval in Brussel-Schuman tijdens een Europese top.

"Er is maar weinig verband tussen een gemiste halte en een seinvoorbijrijding. De veiligheid van de reizigers komt niet in het gedrang omdat de deuren niet worden ontgrendeld. Dat geldt ook voor de reizigers op het perron die niet kunnen proberen op te stappen. Toch wordt elk incident grondig onderzocht, aangezien het wijst op een gebrek aan beheersing van de treinbestuurder, wat in andere omstandigheden tot veel schadelijker gevolgen zou kunnen leiden", aldus de minister.