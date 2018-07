In 2016 meer dan 3.000 wapens in beslag genomen ADN

18 juli 2018

13u56

Bron: Belga 0 In 2016 namen de politiediensten in ons land 3.063 wapens in beslag. Dat zijn er een vijfde meer dan de 2.475 het jaar voordien.

Uit de voorlopige cijfers van 2017 lijkt het aantal dat jaar weer te zullen afnemen. Tijdens de eerste tien maanden van 2017 werden er 2.321 in beslag genomen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Philippe Pivin (MR).

Jambon wijst er in zijn antwoord op dat in het kader van de strijd tegen de wapenzwendel een integrale en geïntegreerde aanpak ontwikkeld werd die zowel preventie, reactie als opvolging omvat. Het thema werd ook als prioritair opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 waarbij in dit verband 12 doelstellingen geformuleerd werden, zoals de verbetering van de registratie en traceerbaarheid van vuurwapens, de optimalisatie van de internationale info-uitwisseling en betere afstemming van de EU-regelgeving.