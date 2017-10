In 150 gemeenten ging gisterenavond het licht uit ADN

13u55

Bron: vmma 3 vmma Zo'n 150 Vlaamse steden en gemeenten hebben gisteravond de lichten gedoofd tijdens de Nacht van de Duisternis, een initiatief van milieuorganisaties om aan te tonen hoeveel licht we verspillen.

In Mechelen bijvoorbeeld deden ze onder meer de verlichting uit op de Grote Markt en aan het stadhuis, en ook de Sint-Romboutstoren stond in het donker. Te veel verlichting 's nachts is energieverspilling, het leidt tot slaapgebrek en verstoort het bioritme van planten en dieren, zeggen de initiatiefnemers.