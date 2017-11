In 10 jaar tijd 37 procent meer gedwongen opnames in de psychiatrie TT

Bron: Belga, VRT 0 Thinkstock Het aantal gedwongen opnames van psychiatrische patiënten in een gesloten instelling in Vlaanderen blijft toenemen, in alle leeftijdsgroepen. In een kleine tien jaar tijd waren er 37 procent meer gedwongen opnames. Dat blijkt uit het jongste rapport van de Vlaamse zorginspectie, dat de VRT kon inkijken.

In 2007 telde men 2.444 gedwongen opnames van psychiatrische patiënten, of zeven per dag. In 2015 zijn het er al 3.516, of negen per dag. Professor Joris Vandenberghe van het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven noemt de situatie zorgwekkend. "Je berooft mensen van hun vrijheid. Daarom kan het enkel wanneer de patiënt een geestesziekte heeft en een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Bovendien mag het alleen als er geen andere oplossing voorhanden is."

Een wetenschappelijke verklaring voor waarom er steeds meer gedwongen opnames gebeuren, is er niet, maar de toegenomen aandacht voor veiligheid speelt mogelijk een rol. "Vroeger zouden we misschien gezegd hebben: we kijken het nog even aan. Maar nu zeggen we bij gevaar: we nemen geen risico, we gaan over tot gedwongen opname om de patiënt te beveiligen en de samenleving te beveiligen", aldus Vandenberghe.

Waanbeelden

In een op de drie gevallen gaat het om psychotische patiënten die waanbeelden hebben. Een andere groep, die alsmaar groter wordt, bestaat uit mensen die zwaar verslaafd zijn aan drugs, alcohol of medicatie. Een derde groep bestaat uit mensen met een depressie of een andere psychiatrische problematiek.

Opvallend zijn de regionale verschillen. In Vlaams-Brabant komen patiënten veelal op een spoeddienst terecht waar een multidisciplinair team van artsen aanwezig is en vaak ook een psychiater geraadpleegd wordt. En daar zijn er duidelijk minder gedwongen opnames. In Limburg gaat men sneller over tot een gedwongen opname. Daar zijn het meestal de huisartsen die ingeroepen worden voor een advies aan de rechter.