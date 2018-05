Imposante wolkenformatie trekt over Poperinge Nicolas Roose

13 mei 2018

14u56

Bron: NoodweerBenelux 0 Aan de voorzijde van een onweerachtige buienlijn boven Frankrijk ontstond zaterdagavond in veel regio's nabij de Frans-Belgische grens een imposante wolkenformatie. "Het gaat hier om een arcus wolkenformatie die profiteert van de scherpe tegenstelling tussen warme en koudere luchtlagen", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Op onderstaande amateurbeelden van Bart Mostaert is duidelijk een scherp afgebakende wolkenformatie te herkennen. Tijdens de passage van deze arcus over Poperinge nam de wind snel toe. "We ontvingen op onze Facebookpagina NoodweerBenelux heel wat meldingen van volgers dat tenten werden weggeblazen", aldus Nicolas Roose.

Niet te verwarren met een windhoos

Uiteraard is deze wolkenformatie niet te verwarren met het weersverschijnsel van een windhoos. Deze laatste profiteert van een sterke onstabiliteit en veel windschering in de onderste luchtlagen. Dat was bij deze arcus wolkenformatie van zaterdagavond niet het geval.