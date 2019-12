Import van tweedehandswagens verdubbeld op zes jaar tijd HR

12 december 2019

17u21

Bron: Belga 0 Binnenland Door de stijgende vraag naar benzinewagens op de tweedehandsmarkt worden steeds meer auto's in ons land geïmporteerd. Volgens Car-Pass, de vzw die sinds eind 2006 bij elke verkoop van een tweedehandswagen voor een verplicht certificaat zorgt, is het marktaandeel van import op zes jaar tijd verdubbeld tot ruim 13 procent de laatste maanden.

Volgens Car-Pass bleef de occasiemarkt tussen 2013 en 2019 erg stabiel. Het aantal jaarlijkse inschrijvingen van tweedehandsauto's schommelde steeds rond de 660.000, terwijl de inschrijvingen van nieuwe auto's op die zes jaar tijd met 13,1 procent zijn gestegen. Dit jaar lijkt er zich echter een afname voor te doen op de tweedehandsmarkt. “Voor de eerste 11 maanden van 2019 noteren we een daling met 2,1 procent.”

Bij de occasies daalde het aandeel dieselwagens de laatste zes jaar van 68 procent naar 61 procent, onder andere door dieselgate en de invoering van lage-emissiezones in ons land. Vooral benzinewagens komen daardoor in zwang: hun marktaandeel steeg van 31 naar 36 procent. “Hybrides, elektrische wagens en andere alternatieve motorisaties dringen maar mondjesmaat door op de occasiemarkt”, stelt Car-Pass vast.

Benzine

Een gevolg van de stijgende vraag naar auto's op benzine is dat steeds meer wagens in België worden geïmporteerd. “Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de markt, gaan handelaars in het buitenland, en met name Duitsland, op zoek naar vooral jonge benzineauto's”, zegt Car-Pass. Tussen 2013 en 2019 verdubbelde het marktaandeel van geïmporteerde wagens, en de laatste maanden oversteeg het de 13 procent.

Car-Pass peilde bij 350 verkopers van tweedehandswagens ook naar hun vooruitzichten. Meer dan de helft (56 procent) verwacht dat de markt in 2020 zal krimpen. Een vijfde (21 procent) gelooft zelfs dat de verkoop volgend jaar met meer dan 10 procent zal dalen. “Hoe kleiner de bedrijven, hoe pessimistische ze zijn”, zegt de vzw. Ook daar speelt onder meer het effect van de diesels: drie vierde gaat ervan uit dat de vraag naar dieselwagens verder zal afkalven.