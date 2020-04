Impact van coronamaatregelen duidelijk te zien op Vlaamse snelwegen Belga

06 april 2020

17u15 12 Sinds de invoering van de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, zijn er veel minder files en worden veel minder kilometers afgelegd op de Vlaamse snelwegen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum.

“De structurele files zijn verdwenen en ook de ochtend- en avondspits zijn aan het verdwijnen” zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Er zijn nog wel wat files, maar die hebben een duidelijke oorzaak, zoals wegenwerken, ongevallen of grenscontroles.”

Bruyninckx wijst erop dat zeker op de E19 aan de grensovergang in Meer in de eerste periode na de invoering van de beperkende maatregelen lange files stonden, maar dat die nu verminderd zijn omdat er nu een aparte rijstrook is voor vrachtwagens. “Dit zijn echt historische dagen en we zitten ook nog eens in het volle fileseizoen, dus dit is een erg atypische situatie.”

Sterke daling aantal kilometers

Daarnaast valt het op dat het aantal kilometers dat wordt afgelegd op de snelwegen enorm afneemt. Meteen na de invoering van de beperkende maatregelen, in de week van 16 tot 20 maart, nam het aantal kilometers van het personenverkeer meteen duidelijk af, met 44,7 procent. Het vrachtverkeer ging die week met slechts 4,7 procent achteruit, en pas later, in de week van 23 maart, werd de daling echt ingezet (-20,2 procent). In de week van 30 maart tot 3 april lag het personenverkeer zelfs 66,1 procent lager en het vrachtverkeer 24,2 procent. In het weekend zijn de verschillen nog groter, met afgelopen weekend 42 procent minder vrachtverkeer en 86 procent minder personenverkeer.

“Wat we op de verkeerscamerabeelden zagen was eigenlijk de vertaling van wat de overheid met de maatregelen wilden bereiken”, aldus Bruyninckx. “Niet-essentiële verplaatsingen gebeuren door personenwagens, en we zien de effecten van telewerk, het feit dat de winkels gesloten zijn en helaas ook technische werkloosheid.”

Het Verkeerscentrum vraagt op de dynamische borden op de snelweg ook om geen niet-essentiële verplaatsingen te doen stelt dat het deugddoend is om te zien dat de mensen die adviezen volgen.

Bruyninckx wijst er ook nog op dat de cijfers de afgelopen weken stabiel bleven. “Dat wijst erop dat de mensen zich bewust zijn van het belang om 'in hun kot' te blijven.”