Impact van coronacrisis “veel groter” op welzijn dan tijdens financiële crisis AW

29 april 2020

13u35

Bron: Belga 0 De impact van de coronacrisis op het welzijn van de Belgen zal veel groter zijn dan die van de financiële crisis in 2008. Dat zegt het Federaal Planbureau, dat vindt dat het exitbeleid zich vooral moet richten op een aantal kwetsbare groepen.

Onder meer gezondheid, sociale relaties, werk en levensstandaard bepalen het algemene welzijn. Het Planbureau stelt op basis van verschillende enquêtes vast dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op die elementen. Zo vinden meer mensen hun gezondheidstoestand slecht, vallen ze zonder sociaal netwerk of verliezen ze hun werk.



Bepaalde groepen hebben al een lager welzijn, en worden nu ook meer dan gemiddeld getroffen door de crisis. Het gaat onder meer om mensen die alleen wonen (al dan niet met kinderen), die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, geen diploma hebben of over een laag inkomen beschikken. Algemeen genomen zouden vrouwen meer risico lopen op een dalend welzijn dan mannen.



De indicator van het Planbureau die het welzijn meet, had vorig jaar nog niet het niveau bereikt van voor de crisis van 2008. Om het welzijn na de huidige crisis sneller te herstellen, moet het exitbeleid zich volgens het Planbureau in de eerste plaats richten op de kwetsbare groepen.

