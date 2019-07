Impact van babyboomers laat zich voelen: één op de vijf Vlamingen is ouder dan 65 En ze wonen graag aan de kust... ADN

09 juli 2019

12u10

Bron: Belga 0 De Vlaamse bevolking vergrijst quasi zienderogen. Begin 2019 was 20,2 procent, of 1 op de 5 Vlamingen ouder dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16,7 procent. In sommige kustgemeenten ligt het aandeel 65-plussers zelfs boven de 30 procent, met Koksijde als uitschieter met 40 procent. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen vandaag heeft gepubliceerd.

Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen begin 2019 bijna 6,6 miljoen inwoners telde, een toename met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. Die toename is vooral toe te schrijven aan de immigraties vanuit het buitenland. Zo telde Vlaanderen in 2018 60.157 immigraties vanuit het buitenland, tegenover 31.045 emigraties vanuit Vlaanderen naar het buitenland.

Vergrijzing

Tussen 2010 en 2019 is de bevolking in Vlaanderen met 5 procent toegenomen. In een aantal gemeenten ligt die groei een stuk hoger, denk aan Machelen (+16 procent), Vilvoorde (+13 procent) en Zaventem (+13 procent). Maar er zijn ook een paar gemeenten, 15 in totaal, waar de bevolking krimpt in plaats van aangroeit. Het gaat dan vooral om plaatsen in de provincie West-Vlaanderen zoals Spiere-Helkijn (-2,9 procent), Zuienkerke (-2,7 procent) en Heuvelland (-2,7 procent).

Verder blijkt de Vlaamse bevolking snel te vergrijzen. De impact van de babyboomgeneratie laat zich voelen. "Sinds de eeuwwisseling nam het aandeel van de wettelijke bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 16,7 procent in 2000 over 18,2 procent in 2010 naar 20,2 procent in 2019", meldt Statistiek Vlaanderen.

De kust

Vooral aan de kust zijn er een aantal gemeenten met een groot aandeel 65-plussers. In gemeenten als Knokke-Heist (35,3 procent), Nieuwpoort (34,7 procent) en Middelkerke (33,6 procent) is meer dan één op de drie inwoners ouder dan 65. Grootste uitschieter is Koksijde met 40 procent 65-plussers.

Uit de cijfers blijkt tot slot ook dat het aandeel inwoners met een buitenlandse nationaliteit tussen 2010 en 2019 is gestegen van 6,4 procent naar 9 procent. Bijna 2 op de 3 van die buitenlanders heeft een nationaliteit van een van de landen van de Europese Unie. De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Een kwart van het aantal buitenlanders heeft de Nederlandse nationaliteit.