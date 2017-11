Immokantoor dat compromis "liet verdwijnen" vrijgesproken voor dubbele verkoop van woning Volgens rechter was er nooit rechtsgeldige overeenkomst Jelle Houwen

11u09

Jelle Houwen Marc Pensis en zijn vrouw Marie-Therese hadden gehoopt dat de rechter het pand alsnog aan hen zou toewijzen. Een immobiliënkantoor uit Blankenberge, de zaakvoerder en een medewerkster, zijn net als twee mensen uit het Antwerpse vrijgesproken voor 'de dubbele verkoop van een woning'. Volgens de rechter is er geen bewijs dat ze iets strafbaars deden.

De zaak gaat terug tot september 2012. Marc Pensis en zijn vrouw kochten voor 275.000 euro een huis met verschillende verdiepingen in de Consciencestraat in Blankenberge. De verkopers vroegen eigenlijk 395.000 euro, maar er was geen interesse voor het huis. Daarom gingen ze akkoord met de fors lagere prijs. Marc Pensis en zijn vrouw ondertekenden een compromis, maar ze lieten die nog nagelezen door hun eigen notaris en wat aanvullen. Ze bezorgden hun exemplaar aan het immokantoor. Ook de verkopers hadden al een ander exemplaar getekend en bezorgd aan het immokantoor. De verkopers kregen in de week die volgde echter een tweede, hoger bod van 345.000 euro. Ze contacteerden het immokantoor dat de eerste verkoop annuleerde en gingen in op het tweede, hogere bod.

Benny Proot Het betreffende pand in de Consciencestraat 36 in Blankenberge.

Uitgelachen

Toen Marc Pensis en zijn vrouw het immokantoor een week later belden om de verkoop verder te regelen, werden ze naar eigen zeggen uitgelachen. De zaakvoerder zei hen dat de verkoop niet doorging. Hij deelde hen naar eigen zeggen mee dat hij de bewijzen op zijn computer zou vernietigen, nog voor de deurwaarder langskwam. Het koppel diende klacht in, waarna het gerecht een onderzoek startte en een huiszoeking hield in het immokantoor. Daar werden op de computer de restanten gevonden van een compromis, enkel getekend door de verkopers uit het Antwerpse. Het immokantoor, de zaakvoerder en zijn medewerkster, werden net als de verkopers vervolgd wegens oplichting: het bewust doen verdwijnen van een getekende compromis en de eigenlijke verkoop van een huis dat al verkocht was.

Geen bindende overeenkomst

De rechter sprak hen nu vrij. Volgens zijn redenering is er nooit sprake geweest van een rechtsgeldige compromis, aangezien er geen enkel exemplaar bestaat waarop de vier handtekeningen - van de kopers én verkopers - staat. Wat op de computer van het immokantoor werd teruggevonden, kan enkel tellen als een ‘ontwerp-project’ en niet als een volledige onderhandse verkoopovereenkomst. Er ontbraken ook enkele pagina’s. Omdat op dat ontwerp de handtekeningen van de kopers ontbraken, bleef dat ontwerp eigendom van de verkopers die het wél ondertekenden. En dus oordeelde de rechter dat zij daarmee mochten handelen naar eigen goeddunken, zelfs als ze het wilden vernietigen omdat ze een hoger bod ontvingen. Er is volgens de rechter dus nooit een bindende overeenkomst geweest en dus werden ze allen vrijgesproken.

Marc Pensis en zijn vrouw reageren ontgoocheld en boos op het nieuws. Ze overwegen verdere stappen. Ze hopen dat ook het openbaar ministerie beroep aantekent tegen de vrijspraak.

Benny Proot Natasja Hautequest (49) en Jan Noé (51). Zij deden een hoger bod op het huis en wonen er nu in, samen met nog drie huurders.