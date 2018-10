Immigratie op “historisch hoog peil”: deze nationaliteiten vestigen zich het vaakst in België kg

Bron: Belga 5 Het aantal immigraties van vreemdelingen heeft de voorbije jaren een "historisch hoog peil" bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse binnenkomsten. Dat blijkt uit een rapport van het federaal migratiecentrum Myria. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse dynamieken aan het werk, zoals een stijgend aandeel immigraties uit de nieuwe EU-lidstaten en een aanzienlijke vermindering van de immigraties van Marokkanen.

In de twee afgelopen decennia hebben er zich volgens Myria talrijke veranderingen voorgedaan. "De context is sterk geëvolueerd", legt Tom Kenis van Myria uit. "In de naoorlogse periode tot de jaren zestig moedigde de Belgische staat de immigratie van vreemdelingen aan. De pieken die in die periode van 'rekrutering van arbeidskrachten' werden vastgesteld, kunnen we als conjunctureel beschouwen."



In het begin van de jaren negentig nam de stijging van het aantal binnenkomsten niet alleen sterk toe onder invloed van de gezinshereniging en van de Europese immigratie, maar deed er zich ook een derde belangrijk fenomeen voor, namelijk de aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen vanaf 1989.

"Historisch hoog peil"

Het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zijn gekenmerkt door een uitgesproken versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België. In de afgelopen jaren heeft het aantal binnenkomsten van vreemdelingen volgens Myria "een historisch hoog peil" bereikt. In 2010, 2011 en ook in 2017 werden jaarlijks om en bij de 140.000 internationale immigraties geregistreerd.

De mobiliteit van vreemdelingen verloopt in twee richtingen: ze komen het Belgisch grondgebied binnen en verlaten het Tom Kenis

Toch loopt de curve van de binnenkomsten niet lineair. "Zo verloopt de mobiliteit van vreemdelingen in twee richtingen: ze komen het Belgisch grondgebied binnen en verlaten het. Sommigen vestigen zich hier permanent, terwijl anderen hun weg voort zetten naar andere bestemmingen of terugkeren naar hun land van herkomst", verduidelijkt Kenis.

Roemenië

Vorig jaar voerde Roemenië het klassement aan van belangrijkste herkomstnationaliteiten van de immigranten, met 18.048 immigranten. De Roemenen weerspiegelen volgens Myria een steeds mannelijkere en sterk werkgebonden migratie. Op twee stond vorig jaar Frankrijk (13.611), gevolgd door Nederland (9.459), Italië (6.362), Syrië (5.955) en Polen (5.787).

Marokko kwam vorig jaar pas op de zevende plaats (5.225 immigranten), waar het in 2007 nog goed was voor de vierde en in 1997 voor de derde plaats. De Marokkaanse immigranten zijn volgens Myria een voorbeeld van een oude migratie, die recentelijk afgeremd werd door een strenger gezinsherenigingsbeleid.



Zowat twee op de tien immigranten waren vorig jaar afkomstig uit een van de buurlanden: Frankrijk, Nederland, Duitsland of Luxemburg. De oude grensmigratie is volgens Myria de voorbije twee decennia vrij stabiel gebleven.

Meer emigraties

Hoewel België tegenwoordig vooral een immigratieland is, stijgen volgens Myria ook de emigraties duidelijk, in het bijzonder sinds het begin van de jaren 2000. Algemeen beschouwd zijn de emigraties van vreemdelingen aanzienlijk minder omvangrijk dan de immigraties, wat tot een positief en groeiend migratiesaldo leidt vanaf 1997 tot 2010. Vanaf 2011 tot 2017 is de immigratietendens volgens Myria minder duidelijk, terwijl de stijging van de emigraties blijft aanhouden, wat een kleiner migratiesaldo met zich meebrengt.

