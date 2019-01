Immense opkomst voor tweede "spijbelen voor het klimaat", jongeren beginnen aan hun mars door de hoofdstad TMA ADN

17 januari 2019

06u23

Bron: Belga 1 Leerlingen van over heel België trekken vandaag voor de tweede week op rij door Brussel om er te spijbelen voor het klimaat. De opkomst is enorm. Volgens de politie zijn er zeker 14.000 leerlingen in Brussel, meldt VTM Nieuws. Andere bronnen spreken van minstens 12.500 jongeren. Een pak meer dan vorige week in ieder geval. Toen spijbelden 3.000 jongeren voor het klimaat.

De spijbelende leerlingen dragen opnieuw borden en doeken mee met verschillende veelzeggende slogans, zoals “Er is geen planeet B”, “brossen voor de bossen”, “make love not CO2" en “bla bla bla, act now”.

“Zot hoeveel mensen er weer zijn”

De organisatoren van Youth for Climate hebben één eis voor de Belgische politici en voor het verzekeren van hun toekomst: ze willen een bindend klimaatplan waarin staat dat de ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 1,5 graden.



Rond 10.30 uur begonnen de jongeren aan hun protestmars door Brussel. De leerlingen zijn massaal aanwezig, de opkomst blijkt veel groter dan vorige week. “Het is zot hoeveel mensen er vandaag weer gekomen zijn”, zegt organisatrice Anuna De Wever. “Het feit dat nog meer mensen ons gehoord hebben en hier vandaag aanwezig zijn, is een ongelooflijk signaal. Dit kan niet genegeerd worden.”

De mars zal onder meer passeren aan het Koningsplein, het Luxemburgplein en het Madouplein om in een grote lus terug te keren naar Brussel-Centraal. Het einde van de mars wordt daar verwacht rond 13.30 uur. Net zoals vorige week krijgen de jongeren ook deze week de steun van een delegatie “Grootouders voor het klimaat”.

Met veel lawaai

De stoet van enthousiaste scholieren laat zich goed horen, met slogans als “Youth for Climate”, “What do we want? Climate justice” en “Fossil fuel has got to go”.

De klimaatjongeren hadden afgelopen week nog een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen voor de aankoop van divers materiaal, zoals een geluidsinstallatie om nog luider van zich te kunnen laten horen. Ze haalden al meer dan 1.100 euro op. De politie Brussel Hoofdstad-Elsene verwacht verkeershinder door de mars.