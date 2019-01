Immense opkomst voor tweede “spijbelen voor het klimaat”: 12.500 jongeren wandelen protestmars door Brussel TMA ADN

17 januari 2019

06u23

Bron: Belga 136 Leerlingen van over heel België zijn vandaag voor de tweede week op rij door Brussel getrokken om er te spijbelen voor het klimaat. De opkomst was enorm. Maar liefst 12.500 jongeren waren op post, meldt de woordvoerster van de Brusselse politie, Ilse Van de keere. Een pak meer dan vorige week. Toen spijbelden 3.000 jongeren voor het klimaat.

Oproep: Vechten uw kinderen ook thuis voor een beter klimaat? Of doen ze nog altijd het licht niet uit?



De spijbelende leerlingen droegen opnieuw borden en doeken mee met verschillende veelzeggende slogans, zoals “Er is geen planeet B”, “brossen voor de bossen”, “make love not CO2" en “bla bla bla, act now”.

“Zot hoeveel mensen er weer zijn”

De organisatoren van ‘Youth for Climate’ hebben één eis voor de Belgische politici en voor het verzekeren van hun toekomst: ze willen een bindend klimaatplan waarin staat dat de ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 1,5 graden.



Rond 10.30 uur begonnen de jongeren aan hun protestmars door Brussel. De leerlingen waren massaal aanwezig, de opkomst lag opvallend hoger dan vorige week. “Het is zot hoeveel mensen er vandaag weer gekomen zijn”, zei organisatrice Anuna De Wever. “Het feit dat nog meer mensen ons gehoord hebben en hier vandaag aanwezig zijn, is een ongelooflijk signaal. Dit kan niet genegeerd worden.”

De stoet trok met veel lawaai en enthousiasme door de hoofdstad, met slogans als “Youth for Climate”, “What do we want? Climate justice” en “Fossil fuel has got to go”. De mars passeerde onder meer aan het Koningsplein, het Luxemburgplein en het Madouplein om in een grote lus terug te keren naar Brussel-Centraal. Rond 12.30 uur werd de mars afgerond.

Een groot deel van de spijbelende leerlingen trekt nu naar huis of weer naar school, een ander deel blijft op het Europakruispunt voor Brussel-Centraal staan en blijft slogans roepen. De jongeren mogen er nog tot 13.30 uur blijven.

Net zoals vorige week kregen de scholieren steun van een delegatie “Grootouders voor het klimaat”. Op verschillende plaatsen waar de jongeren passeerden, legden mensen even het werk stil om de spijbelaars aan te moedigen. Enkele politici kwamen ook hun steun betuigen. Onder meer Meyrem Almaci (Groen) en Raoul Hedebouw (PvdA) stapten mee. Ook Dries Van Langenhove werd heel even gezien in de mars, al kwam hij pleiten voor kernenergie.

Honderdtal jongeren voeren actie in Antwerpen

De manifestatie in Brussel heeft ook navolging in Antwerpen gekregen. Een honderdtal spijbelende jongeren verzamelde op de Groenplaats. De jongeren bliezen rond 9 uur verzamelen, voorzien van mondmaskers en spandoeken met slogans als ‘We will all die together” en “Ooit nog iets verspillen, klets op uw billen”.

“We voeren actie in Antwerpen, omdat niet iedereen in Brussel geraakt. Sommige leerlingen mogen niet naar de hoofdstad van hun ouders of er zijn financiële redenen. We denken dat het klimaatprotest langer vol te houden is als het dichter bij huis georganiseerd wordt”, zegt Warre Germis van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem, die de actie mee organiseert.

Rond 11 uur kwamen schepenen Jinnih Beels en Tom Meeuws (sp.a) naar het plein. Beels prees de jongeren dat ze willen opkomen voor een beter klimaat en een betere stad, maar heeft liever niet dat ze daarvoor spijbelen. “Daarom stel ik voor dat we in mei samen met alle scholen en leerlingen een klimaatdag organiseren. We willen samen met jullie proberen om van Antwerpen de eerste stad te maken die scoort op klimaatvlak.”