Immense kolonie plaagmieren ondergraaft héle Gentse Citadelpark, 38 voetbalvelden groot

Sven Ponsaerts

22 november 2018

18u18

0

De eerder zeldzame plaagmier vormt onder het Gentse Citadelpark stilaan maar zeker een échte plaag. Volgens wetenschappers verspreidde de kolonie van uitheemse mieren, die al sinds de jaren ‘70 ondergronds aan het werk is, zich over het héle park: 38 voetbalvelden groot. “En we zien dat de immense kolonie zich blijft uitbreiden.”