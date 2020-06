IMF negatiever geworden over wereldeconomie ttr

14 juni 2020

15u02

Bron: belga 0 De wereldeconomie krimpt dit jaar harder dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april verwachtte. Dat heeft IMF-directeur Kristalina Georgieva dit weekend in een speech gezegd. "De echte economie is hard geraakt", aldus de Bulgaarse. "De meeste landen doen het slechter dan we hadden voorzien."

In april ging het IMF nog uit van een mondiale krimp van 3 procent. Als het IMF later deze maand met een nieuwe raming komt, wordt er dan ook een hoger krimppercentage verwacht. Voor Nederland ging het IMF in april nog uit van een economische krimp van 7,5 procent dit jaar.

De Wereldbank berichtte eerder deze week dat de coronapandemie de wereld in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog stort. Opkomende economieën en ontwikkelingslanden maken als groep waarschijnlijk hun eerste economische krimpjaar in zeker zes decennia door. De organisatie uit Washington schatte dat de wereldeconomie dit jaar met 5,2 procent krimpt. Vooral landen die erg afhankelijk zijn van handel, toerisme, uitvoer van grondstoffen en financiering uit het buitenland hebben het zwaar te verduren.

