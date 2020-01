Imams begeleidden 16 geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijkwamen HLA

17 januari 2020

10u34

Bron: Belga 2 Zestien geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijgelaten zijn, hebben al begeleiding gekregen van Vlaamse imams, sinds een project daarrond anderhalf jaar geleden van start ging. Volgens Khalid Benhaddou, die het project mee coördineert, waren twee trajecten al "erg succesvol". Het voortbestaan van het project is evenwel onzeker.

Het project, 'Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering', werd in juni 2018 gelanceerd en is gericht op geradicaliseerde gedetineerden die voorwaardelijk vrijkomen. Anderhalf jaar later hebben de imams, een fulltime verantwoordelijke en een tiental vrijwilligers, al 34 zaken behandeld, waarvan drie van minderjarigen. Ze begeleidden daarbij zestien personen. Het gaat hierbij om langdurige trajecten, waarbij gesprekken worden opgestart op maat, en na afloop een eindevaluatie volgt, die wordt teruggekoppeld naar de justitiehuizen of Jongerenwelzijn. Die volgen de vrijgelaten gedetineerden op.

"Van al die dossiers waren er twee erg succesvol", zegt Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaams Imams, die het project coördineert samen met Saïd Aberkan, hoofd-islamconsulent van het gevangeniswezen in Vlaanderen. "Zo is een van hen ondernemer geworden. Bij de anderen zijn de trajecten nog lopende."

Vlaamse deradicaliseringsconsulenten

De imams verleenden in achttien andere zaken louter advies, waarbij dus geen begeleiding volgde. Dat kan als ze religieuze begeleiding niet gepast vinden, bijvoorbeeld omdat ze een psychologische problematiek zien. Ook verlenen ze soms enkel een advies omdat de gedetineerden nog in vrijheid moet gesteld worden.

Het project met de Vlaamse imams, die enkel vanuit een ideologische insteek werken, is slechts één schakel van de aanpak van radicalisering in en na de gevangenis. Zo lopen er volgens de jongste cijfers van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de Vlaamse deradicaliseringsconsulenten op dit moment 31 dossiers binnen detentie en acht na detentie. Sinds de consulenten begin 2017 van start gingen, startten zij al 60 trajecten. Slechts één persoon zou het aanbod voor zo'n traject geweigerd hebben.

Volgens Benhaddou ontbreekt het in de gevangenissen op dit moment wel nog aan islamexperts die zich specifiek op geradicaliseerde gedetineerden kunnen richten. "De islamconsulenten die er op dit moment actief zijn, zijn er voor alle gedetineerden. Het is dus niet zo dat ze niet bekwaam zijn om te werken rond radicalisering - dat zijn ze vaak wel - maar ze hebben er niet voldoende tijd voor. Hun huidige rol is vooral vanuit preventief oogpunt belangrijk: ze belijden een islam die aansluit bij ons samenlevingsmodel."

Benhaddou zegt dat ondertussen onduidelijk is wat de nieuwe Vlaamse minister van Justitie, Zuhal Demir (N-VA), van plan is met het bestaande project, dat officieel nog maar enkele weken zou lopen. "We hopen dat het voortgezet wordt, maar kregen daar nog geen informatie over.”