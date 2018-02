Imam perst moskee-bestuurder af met aanrandingsfilmpje PLA

15 februari 2018

06u18 8 Bestuurder B. van de moskee El Fath uit Borgerhout wordt verdacht van aanranding van een minderjarig meisje. Een imam zou de bestuurder gefilmd hebben tijdens die zedenfeiten en hem de voorbije weken met het filmpje hebben afgeperst.

Het onderzoek naar seksueel misbruik ging vorige vrijdag van start met een huiszoeking in de moskee El Fath en bij het bestuurslid thuis in Borgerhout. De computer van verdachte B., die al 20 jaar bestuurder is in de moskee, is in beslag genomen. De man zelf verblijft sinds midden vorige week in Marokko.

Eén minderjarig meisje dat koranles volgde in de moskee, zou zijn aangerand door B. Hij deed de administratie van de koranschool. De federale politie heeft dinsdag de vorige imam van moskee ondervraagd. Hij was er maar enkele maanden actief en stapte onlangs uit eigen beweging op. De imam - illegaal in het land - zou de zedenfeiten hebben gefilmd en dat filmpje hebben gebruikt om bestuurder B. geld af te persen.

Het Antwerpse parket kon gisteren niet zeggen of de imam louter als getuige, dan wel als verdachte van afpersing is ondervraagd. Het moskeebestuur van El Fath wil graag klaarheid, zegt hun advocaat. "Het bestuur weet niets van een filmpje", aldus Raf Jespers. "Bestaat dat wel? Niemand heeft iets verdachts gezien bij B. Gaat het om een wraakactie van de imam of zijn er echt zware feiten gebeurd? Het bestuur wil het zelf ook snel weten."