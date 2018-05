Imam lichtte gelovigen op voor miljoen euro, man is veroordeeld tot dertig maanden cel rvl

31 mei 2018

10u59

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de 64-jarige imam die samen met een andere 62-jarige Turk een dertigtal parochianen voor bijna een miljoen heeft opgelicht veroordeeld tot dertig maanden en een boete van 600 euro . Zijn kompaan K.O. kreeg bij verstek een gevangenisstraf van veertig maanden en een boete van zesduizend euro.

De feiten dateren al van acht jaar geleden. Toen raakte de imam zelf betrokken in een web van oplichtingsverhalen die steeds verder escaleerden. Wat begon met een verhaal over de aankoop van een woning groeide uit tot het betalen van kosten om een geblokkeerde erfenis te betalen. De mensen stopten pas met het geven van leningen toen ze vernamen dat K.O. ook betrokken partij was. Volgens de advocaat van de imam is de man zelf slachtoffer geworden van oplichting door de medebeklaagde en kan hij niet geloven dat ook hij het slachtoffer is geworden van de listen van K.O.

Aan hun slachtoffers moeten de twee mannen voorlopig een schadevergoeding betalen van 311.500 euro vermeerderd met intresten en gerechtskosten. Een deel van de uitgesproken schadevergoeding is provisioneel uitgesproken.