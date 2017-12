Imam Grote Moskee van Brussel: "Ik ben niet gevaarlijk, ik ben geen salafist" TDV & FT

18u02

Bron: Belga & VRT NWS 4 BELGA De Grote Moskee in Brussel. De imam van de Grote Moskee in Brussel is "een gevaar voor de samenleving". Dat zei staatssecretaris Theo Francken (N-VA) over Abdelhady Sewif. VRT NWS interviewde de man. "Ik weet niet waar die informatie vandaan komt", zegt hij. "Ik ben geen gevaarlijke salafist." Vandaag raakte bekend dat de moskee officieel erkend wil worden door de Belgische staat.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) accepteert niet dat de omstreden imam van de Grote Moskee in Brussel in het land mag blijven. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde eind november het besluit om de verblijfsvergunning van Sewif in te trekken, maar Francken legde zich daar niet bij neer. Hij tekende beroep aan bij de Raad van State. “We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom", klonk het. "Wat Sewif ook zelf moge beweren. We baseren ons op inlichtingen van experten bij de veiligheidsdiensten."

In een interview met VRT NWS verklaart de imam nu niet te weten waar die informatie vandaan komt. "Ik weet niet op welke feiten de staatssecretaris zich baseert als hij zegt dat ik gevaarlijk ben voor de samenleving." Voor Francken moet de imam samen met zijn gezin zo snel mogelijk het land uit. Sewif woont hier al dertien jaar. "Het idee om na zoveel jaren zomaar te moeten vertrekken, raakt ons gezin", benadrukt hij. "Mijn dochter is hier geboren, mijn zoon zit in het laatste middelbaar. Hij kent alleen het leven hier in België."

Ook vindt hij zichzelf geen salafist zoals Francken hem noemde. "Het Arabische woord salaf slaat op de eerste generatie van de islam. Ik ben een gematigde moslim. Ik ben drie jaar geleden zelfs door extremisten in België beschuldigd van afvalligheid, omdat ik te tolerant zou zijn voor de Belgische samenleving."

Ik ben een gematigde moslim. Ik ben drie jaar geleden zelfs door extremisten in België beschuldigd van afvalligheid, omdat ik te tolerant zou zijn Abdelhady Sewif

Erkenning

De Grote Moskee van Brussel dook het voorbije jaar regelmatig op in de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel in 2016. Op 15 maart beloofde de vorige directeur van de moskee in de parlementaire onderzoekcommissie alleen nog maar vaagweg dat hij de aanvraag voor een erkenning zou onderzoeken.

Intussen is de situatie anders. Er is een nieuwe directeur én de onderzoekscommissie adviseerde onlangs de vergunning voor de uitbating niet te verlengen, tenzij er een officiële erkenning aangevraagd wordt. De nieuwe directeur is bereid die aanvraag in te dienen. Abou el Saoud wil naar eigen zeggen meer informatie over de verplichtingen en voordelen. "We zijn er klaar voor, we doen het", aldus nog de directeur in Het Journaal.