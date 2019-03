Ilse Uyttersprot neemt plaats van Veli Yüksel in op Oost-Vlaamse Kamerlijst van CD&V kg

01 maart 2019

13u01

Bron: Belga 0 Voormalig burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot neemt de vierde plaats in op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van CD&V, is uit goede bron vernomen. Die plaats was eerst toegekend aan Veli Yüksel, maar die maakte bekend dat hij naar Open Vld overstapt.

Ilse Uyttersprot is nu schepen in Aalst. Katrien Beulens, eveneens schepen in Aalst, krijgt de zesde plaats op de Vlaamse CD&V-lijst.





Yüksel krijgt de vierde plaats op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van Open VLD.