Illegalen vrijgelaten na zoveelste diefstal met geweld: ze kregen enkel bevel om grondgebied te verlaten Stephanie Romans

17 september 2018

05u46 28 Drie mannen zonder papieren die afgelopen weekend een diefstal met geweld pleegden in Brussel, zijn één dag later weer vrijgelaten. Nochtans stonden twee van hen al bekend voor soortgelijke feiten. Ze kregen enkel het bevel om het grondgebied te verlaten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag omsingelde het drietal in Sint-Gillis een man die op weg was naar huis na een avondje uit. "Ze sloegen hem neer en gingen aan de haal met zijn portefeuille", zegt het Brusselse parket. "Even later probeerden ze in dezelfde gemeente de gsm van een jonge vrouw te stelen." De politie kon het trio dezelfde nacht nog oppakken. "Twee van hen waren al bekend bij onze diensten. Ze hadden één of zelfs meerdere gewelddadige diefstallen op hun naam staan."

Volgens gerechtelijke bronnen bedienen de mannen - twee Algerijnen en een Tunesiër - zich van een twintigtal aliassen. Eén dader beweerde minderjarig te zijn, maar bleek na een botscan in het ziekenhuis minstens 22 jaar. Ondanks hun criminele parcours werden de drie één dag later al vrijgelaten, zo vernemen we uit goede bron. Ze kregen enkel het bevel om het grondgebied te verlaten. De politie vond de papieren later terug op de stoep voor het commissariaat. Justitieminister Koen Geens (CD&V) wilde zich gisteravond niet uitspreken over de zaak.