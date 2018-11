Illegale taxichauffeur riskeert celstraf nadat hij Didier (25) afzette op donkere plek, waarna die in dok sukkelde en verdronk ADN

07 november 2018

16u07

Bron: Belga 9 Het openbaar ministerie heeft vandaag een jaar cel en 600 euro boete gevorderd voor Saddam E.A. (27) uit Merksem. De chauffeur van een illegale taxi wordt vervolgd voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25), die hij twee jaar geleden op een donkere plek uit zijn wagen had gezet. De dronken twintiger sukkelde later in het water en verdronk.

Didier Bartholomeus uit Schilde had in de nacht van 25 op 26 september 2016 zijn verjaardag gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Om 6 uur 's morgens werd hij door een portier aan de deur gezet, omdat hij te dronken was. De twintiger had daarna voor 20 euro een illegale taxi naar huis genomen. Maar daar kwam hij nooit aan.

“Hij begon vervelend te doen”

"Ik besloot om de kortste weg te nemen, langs het kanaal", vertelde Saddam E.A. aan de rechtbank. "Onderweg begon hij vervelend te doen. Hij werd handtastelijk en wou me knuffelen. Toen ik over de Groenendaallaan reed, wou hij de deur openen en uitstappen. Ik hield hem tegen en reed verder, maar hij hield niet op. In de Glasstraat begon hij op het dashboard te kloppen en wou hij er opnieuw uit. Het begon mij te gevaarlijk te worden en ik heb hem er daar uit gelaten."

De Schildenaar verdween daarna spoorloos. Saddam E.A. bracht de volgende dag zijn gsm naar de politie en zei dat Didier het toestel in zijn wagen was vergeten. De jongeman had ook zijn portefeuille achtergelaten, maar die had Saddam E.A. de avond voordien al weggegooid, omdat er toch niets van waarde meer in zat. Hij wordt daarom ook vervolgd voor de 'bedrieglijke verberging' van de portefeuille.

Het slachtoffer heeft zich wel zélf in die toestand gebracht. Als de rechtbank in dit verhaal meegaat, dan moet elke taxichauffeur zijn klanten zelf in bed gaan leggen

Het lichaam van Didier werd op 28 september 2016 uit het Dokske in Merksem gehaald. Hij was verdronken. Het slachtoffer had 3,75 promille alcohol en sporen van cocaïne in zijn bloed. "In die toestand was hij niet meer zelfredzaam. Beklaagde liet hem achter in een donkere straat, vlakbij een dok. Als hij hem daar niet aan zijn lot had overgelaten, dan was hij niet overleden", zei procureur Kim De Laet.

“Daar zet je niemand af, nog geen hond”

“Het slachtoffer heeft zich wel zélf in die toestand gebracht. Onze cliënt is niet de zondebok die men zoekt. Als de rechtbank in dit verhaal meegaat, dan moet elke taxichauffeur zijn klanten zelf in bed gaan leggen. De plek waar hij werd afgezet, was ook geen donker gat waar niemand passeert, maar een veilige parking. En er zat nog een heel huizenblok tussen voor je het dok bereikt", pleitten advocaten Joke Bleys en Kris Luyckx, die de vrijspraak vragen.

Het was zijn plicht om Didier veilig thuis te brengen. Hij had hem niet zonder portefeuille en gsm op een verlaten plek aan het kanaal mogen achterlaten

De ouders en grootmoeder van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij en eisen respectievelijk 15.000 euro en 1.500 euro schadevergoeding. De moeder van Didier, die haar enige kind was, trok hard van leer tegen de beklaagde. "Het was zijn plicht om Didier veilig thuis te brengen. Hij had hem niet zonder portefeuille en gsm op een verlaten plek aan het kanaal mogen achterlaten. Daar zet je niemand af, nog geen hond.”

Vonnis op 5 december.