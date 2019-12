Illegale raveparty in Naamse Yvoir nog altijd niet voorbij mvdb en nla

01 december 2019

11u47

Bron: Belga - RTBF 106 De illegale raveparty op de niet langer gebruikte site van de bronnen van Spontin in het Naamse Yvoir is nog altijd niet helemaal voorbij. Dat zegt burgemeester Patrick Evrard. Het plaatselijke politiekorps had met de organisatie afgesproken dat het feest om 8 uur vanochtend ontruimd moest zijn, maar een hondertal hardnekkige feestgangers is nog aanwezig.

Het feestgedruis begon in de nacht van vrijdag op zaterdag en lokte heel wat volk. Op het hoogtepunt, afgelopen nacht, waren er volgens de burgemeester van het Naamse dorpje Yvoir ongeveer 3.000 mensen ter plaatse. Op dit moment zouden er nog een honderdtal mensen aanwezig zijn, maar de muziek is intussen wel stopgezet. De burgemeester geeft de hardnekkigste feestgangers nog even de tijd “weer tot hun normale toestand te komen” alvorens ze hun weg naar huis aanvatten.

De politie besliste zaterdagavond om de illegale raveparty te gedogen, deels omdat er toen al zoveel mensen aanwezig waren dat een gedwongen evacuatie moeilijk zou worden. De autoriteiten spraken wel met de organisatoren af dat het feestgedruis vanochtend om 8 uur moest stoppen. Die afspraak werd niet helemaal gevolgd, en om 10 uur kwam de politie tussenbeide. De site wordt momenteel schoongemaakt. Burgemeester en politie komen morgen controleren of dat goed gebeurd is, en gaan dan eventueel over tot vervolging van de organisatoren. Zij waren normaal van plan om nog tot 18 uur vanavond door te gaan.

De politie had gisteravond nog geen klachten van omwonenden ontvangen, weet burgemeester Patrick Évrard. “Er is zeer weinig geluidshinder, omdat de site vrij geïsoleerd is.” Het is de tweede keer in vijf jaar dat op de site een illegale rave doorging.

Illegale raves op afgelegen plaatsen komen niet vaak voor. Op 2 november zette de politie in de voormiddag de muziek stil in een leegstaande loods in het Oostendse havengebied. De nog 50 aanwezigen hadden de hele nacht gefeest. Op oudejaarsavond 2011 zakten zo’n 500-tal feestvierders uit binnen- en buitenland af naar het afgelegen dorp Doel (Beveren) voor een illegaal technofeest. De politie kon weinig beginnen en gedoogde ook toen de fuif. Een stopzetting zou haast zeker hebben geleid tot een escalatie met mogelijke onlusten en vandalisme, oordeelde de korpschef toen.

