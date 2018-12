Illegale jacht en vleesbereidingen: twee ambtenaren, onder wie één van Agentschap Natuur en Bos, aangehouden voor corruptie LH

14 december 2018

16u36 2 Twee ambtenaren zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor corruptie en illegale jachtpraktijken. Dat meldt het Leuvense parket. De twee zouden illegale jachtpartijen met bevriende jagers georganiseerd hebben, geschoten wild verwerkt hebben in vleesbereidingen en verkocht hebben. Bovendien zouden ze ook Chinese muntjakken gekweekt hebben. De Chinese muntjak is een diersoort die hier normaal niet voorkomt en ook niet mag vrijgelaten worden.

Het gaat om een 44-jarige man uit Laakdal en een 40-jarige man uit Herselt. Beiden werken als ambtenaren: één voor het Agentschap Natuur en Bos en één voor het Agentschap Landbouw en Visserij.

Het onderzoek was opgestart door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven naar aanleiding van een melding van het Agentschap van Natuur en Bos over wantoestanden binnen hun organisatie. Twee ambtenaren zouden misbruik maken van hun functie om zelf illegale jachtpartijen met bevriende jagers te organiseren. Buiten de jachtpartijen zelf zouden de betrokken ambtenaren er een lucratieve hobby van maken om het geschoten wild te verwerken in vleesbereidingen en te verkopen.

Op twee locaties werd ook effectief wild, vlees en vleesbereidingen aangetroffen, vermoedelijk met het oog op de verkoop ervan. Dit houdt mogelijk ernstige risico’s in voor de algemene voedselveiligheid.

Op locaties in de regio Aarschot en Laakdal werden tientallen Chinese muntjakken aangetroffen. Ze werden illegaal gekweekt, vermoedelijk om hen in de natuur vrij te laten. De Chinese muntjak is een diersoort die hier normaal niet voorkomt en ook niet mag vrijgelaten worden. Om redenen van natuurbeheer moesten deze dieren worden gedood.

Beide ambtenaren werden gearresteerd en voorgeleid bij de behandelend onderzoeksrechter. Ze werden aangehouden en verschijnen volgende week dinsdag voor de raadkamer.