Illegale goksites bestoken Belgen met agressieve reclame JBG

20 augustus 2018

05u40 0 Verschillende illegale goksites maken actief reclame in België en gaan daarbij agressief te werk. Ze bellen gokkers zelfs op en beloven hen riante bonussen. Dat is verboden, maar er wordt nauwelijks tegen opgetreden.

In ons land is online gokken enkel toegelaten op websites die over een vergunning beschikken van de Kansspelcommissie. Toch slaagt een aantal illegale gokbedrijven erin om een deel van de Belgische markt in te palmen. Een man die een blog bijhoudt over gokken ontving in anderhalf jaar tijd ruim veertig klachten over illegale goksites. "Het gaat telkens om dezelfde bedrijven. Eén wordt gerund door Russen, de andere twee door Israëli's", zegt Adrian B. aan onze krant. Ze maken actief reclame en bellen gokkers zelfs persoonlijk op.

De Kansspelcommissie treedt enkel op tegen illegale sites door domeinnamen te blokkeren. Die blokkades worden echter makkelijk omzeild. Zo ontdekten we zelf drie sites die op de zwarte lijst staan, maar waar je vanuit België nog steeds zonder problemen op kan gokken.

