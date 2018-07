Illegaal krijgt 9 jaar cel voor gewelddadige homejacking op 84-jarige bejaarde in Hoboken bvb

31 juli 2018

12u12

Bron: Belga 3 In Antwerpen heeft de correctionele rechtbank Hamza A. vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. De man werd vervolgd voor een gewelddadige homejacking bij een 84-jarige vrouw in Hoboken.

De feiten dateren van 17 november 2017. De beklaagde belde aan bij het slachtoffer en smeet haar op de grond, waardoor ze met het hoofd tegen een kast viel. Daarna bond hij haar vast aan armen en benen en draaide hij een koord rond haar nek. Toen ze probeerde los te komen, schopte hij haar in de buik. De bejaarde vrouw hield er gebroken ribben, een nekfractuur en tal van kneuzingen aan over.

De dader bleef meer dan anderhalf uur in de woning en vluchtte weg met een iPad, gsm en geld uit de portemonnee van het slachtoffer. De politie kon hem opsporen met vingerafdrukken en via het signaal van de gestolen iPad.



De procureur vorderde negen jaar cel voor de man. De rechtbank gaat in op die strafvraag en veroordeelt de man, die illegaal in het land is, ook tot het betalen van een schadevergoeding. Hij was niet aanwezig bij het vonnis.