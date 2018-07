Illegaal beschuldigt ex-Brussels gemeenteraadslid van aanbieden verblijfsvergunning voor geld: "3.000 euro in ruil voor papieren" KVDS

07 juli 2018

21u05

Bron: Belga 0 Voormalig Brussels MR-gemeenteraadslid Alain Nimegeers zou een sans-papiers een verblijfsvergunning beloofd hebben in ruil voor 3.000 euro. Dat heeft de betrokken persoon gezegd aan de Franstalige openbare omroep RTBF.

Nimegeers moest in mei ontslag nemen uit de gemeenteraad na zijn verhuis naar Wallonië, maar de feiten dateren van toen hij nog in Brussel woonde. De persoon die de verblijfsvergunning aangeboden kreeg - de RTBF noemt hem Samir, een schuilnaam - zei dat hij "meneer Nimegeers ontmoette dankzij een kennis", die "contact had met meneer Nimegeers om een sociale woning te krijgen na betaling van 2.000 euro."

Café

De 32-jarige man van Marokkaanse afkomst verklaarde dat hij Nimegeers eind januari voor het eerst ontmoette in een café in het noorden van Brussel. "Hij heeft me toen gezegd dat hij voor papieren kon zorgen voor een som van 3.000 euro", zei hij aan RTBF. Drie dagen later maakt de man tijdens een tweede ontmoeting 2.750 euro over. De rest van het bedrag had hij niet samen gekregen.



Volgens RTBF beloofde het toenmalige gemeenteraadslid binnen de drie maanden een gunstig resultaat. Samir heeft sindsdien geen goed nieuws ontvangen, maar kon wel een nieuwe ontmoeting regelen met Nimegeers. In het gesprek dat Samir opnam en doorspeelde naar RTBF, zegt Nimegeers dat zijn contacten op zijn vraag aan het werk zijn om een dossier in te dienen, "voor de woning of voor de papieren".



Geld

In een reactie bevestigt Nimegeers dat hij de sans-papier heeft ontmoet, maar ontkent hij dat hij geld heeft gevraagd of ontvangen. Volgens hem zijn de sommen waarvan sprake in een gesprek dat door de sans-papiers is opgenomen, "gelijkaardig aan geldbedragen die soms gebruikt worden om een verkiezingscampagne te financieren", geld dat hij altijd terugbetaalt. "De sans-papiers heeft het misschien fout begrepen, of misschien zijn elders andere dingen gezegd."

Hij zegt dat hij aan de man uitgelegd heeft dat hij zijn dossier aan Theo Francken zou overmaken, maar dat hij niets meer kon doen. "Ik weet niet wat er achter mijn rug gebeurd is. Die sans-papier heeft geprobeerd me in de val te lokken", zegt Nimegeers, die spreekt van een "complot in de context van de verkiezingscampagne". Hij zal een advocaat onder de arm nemen om de zaak uit te klaren.

Samir stapte op zijn beurt naar de Franstalige antiracismebeweging MRAX, die de bewijzen in het dossier zal overmaken aan de procureur des Konings van Brussel.

MR

De MR zal in elk geval gepaste juridische stappen nemen indien blijkt dat Nimegeers zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken of feiten van oplichting. Dat zegt eerste schepen van de stad Brussel Alain Courtois.

Nimegeers werd oorspronkelijk verkozen als lid van FDF, alvorens in 2013 naar de MR over te stappen. Volgens de persdienst van Courtois nam Nimegeers enkele maanden geleden ontslag uit de MR en zetelde hij op het einde als onafhankelijke in de Brusselse gemeenteraad.