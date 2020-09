Exclusief voor abonnees

Ilias werd teruggevonden: nu moet het verwerken in alle rust gebeuren

Yannick Verberckmoes

22 september 2020

10u24

Bron: De Morgen

0

De zoektocht naar de twaalfjarige Ilias uit Mortsel heeft een paar dagen het nieuws gedomineerd. Het verwerken moet nu in alle stilte gebeuren. “De verwarring in die jongen zijn hoofd moet heel groot zijn”, zegt kinderpsychologe Klaar Hammenecker in De Morgen.