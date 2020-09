Exclusief voor abonnees

Ilias (12) na vier dagen teruggevonden bij 'lievelingsoom' in Henegouwen: oproep als getuige lokte geradicaliseerde nonkel in de val

Toon Verheijen en Inge Bosschaerts

21 september 2020

05u00

Ilias Chahdi, de jongen van 12 uit Mortsel die al sinds donderdag vermist was, is gisteren levend en wel teruggevonden in het Waalse dorpje Steenkerke, in het gezelschap van zijn 'lievelingsoom'. Die werd opgepakt op verdenking van ontvoering. Vraag is nu waaróm hij zijn neefje kidnapte, en wat hij met hem van plan was. Volgens onze informatie is de oom een geradicaliseerde moslim, wiens naam eerder al opdook in een terreuronderzoek.