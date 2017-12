Ikea schrapt plannen tweede Antwerpse vestiging Luchtbal mvdb

Bron: Belga 0 rv Een impressie van hoe de IKEA-vestiging aan de Antwerpse Noorderlaan er uit moest gaan zien. Er komt voorlopig geen tweede IKEA-vestiging in Antwerpen. De ontwikkeling van een nieuw woonwarenhuis op de Havana-site aan de Noorderlaan (Luchtbal) wordt niet verder gezet, meldt de Zweedse meubelgigant vandaag.

Voirg jaar werd beslist om ten vroegste in 2020 een tweede Antwerpse vestiging te openen naast de politiekazerne aan de Noorderlaan. Bedoeling was om het gebouw even groot te maken als de vestiging in Wilrijk.

De plannen voor de bouw van een tweede winkel in Antwerpen waren er zestien jaar geleden al. Eén winkel is namelijk niet meer genoeg om alle klanten te kunnen ontvangen.

E-commerce

IKEA stelt vadaag dat het "mede door het steeds sneller veranderende retaillandschap, het veranderende consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce" niet mogelijk is om op de site een duurzaam project uit te bouwen.

IKEA benadrukt in zijn mededeling dat woonwarenhuizen de kernactiviteit van het bedrijf blijven. "We zetten de gesprekken met de stad Antwerpen dan ook verder om te komen tot een oplossing voor de regio Antwerpen, om ook de klanten ten noorden van de stad beter te kunnen bedienen", klinkt het.

"Daarnaast verkent IKEA België nieuwe manieren om onze aanwezigheid dichter bij de klanten te versterken met projecten zoals het vorig jaar gelanceerde Click & Collect."

