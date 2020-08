Ikea-restaurants openen gefaseerd in september KVE

31 augustus 2020

18u49

Bron: Belga 6 De restaurants van Ikea gaan in september gefaseerd opnieuw open. "Dat gebeurt in lijn met de Belgische Horeca 'Protocolfiches'", zegt woordvoerster van Ikea België, Julie Stordiau. "Vanaf midden september verwachten we dat al onze restaurants in België weer verantwoord en efficiënt heropend zijn voor zowel medewerkers als klanten", klinkt het.

Als eerste gaat het restaurant van de Ikea in Hasselt opnieuw open. Per tafel zal een e-mailadres of telefoonnummer gevraagd worden door een medewerker. "Deze gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard en enkel gebruikt voor eventueel contacttracing. Na 14 dagen worden de gegevens verwijderd."

"Hoewel de restaurants opengaan, verzoeken we iedereen nog steeds goed voorbereid naar de winkel te komen. De heropening van de restaurants in België is altijd onder voorbehoud. Wij blijven alert voor de maatregelen en adviezen van de Belgische overheid en lokale besturen", klinkt het.



De openingstijden per winkel zullen deze week te vinden zijn op de Belgische webpagina van de Zweedse meubelgigant.

