Ikea nadert miljard euro omzet in ons land

De Zweedse meubelreus Ikea is op weg naar een miljard euro omzet in België. Dat heeft de Ikea-groep vandaag bekendgemaakt. De nieuwe warenhuizen in Hasselt en Bergen droegen bij aan de extra omzet.

Ikea België was in het boekjaar 2017 - dat eindigde eind augustus - goed voor een omzet van 903 miljoen euro, of een groei van 7,9 procent. "Onze nieuwe woonwarenhuizen in Hasselt en Bergen draaiden een eerste jaar op volle toeren mee", klinkt het in een toelichting van de Ikea-groep. Er lag een sterke focus op het thema 'aan tafel'. Ikea haalde ook meer omzet uit de verkoop van matrassen en keukens in ons land.



Ikea is in België actief met acht woonwarenhuizen in Anderlecht, Aarlen, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt de meubelgigant meer dan 3.800 medewerkers.