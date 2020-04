IKEA experimenteert met ‘contactloze formule’ met oog op mogelijke heropstart ADN

21 april 2020

16u01

Bron: Belga 1 Meubelketen IKEA heeft dinsdagnamiddag met het personeel een ‘contactloze formule’ getest met het oog op een mogelijke heropstart van de Belgische IKEA-winkels. Het systeem houdt in dat klanten hun bestelling eerst online of telefonisch plaatsen, en hun goederen daarna ophalen zonder de winkel zelf binnen te gaan.

Volgens de contactloze 'parking-ticket'-formule kunnen klanten hun bestelling online of telefonisch plaatsen. Wanneer ze komen aangereden op de IKEA-site, zal een medewerker hen een parkeerplaats toewijzen. Daar moeten klanten wachten tot hun goederen geleverd worden, waarna ze die zelf kunnen inladen en vervolgens opnieuw kunnen vertrekken.

Procedure uitstippelen

IKEA hoopt dat de overheid de formule zal toelaten. "Het is een volledig contactloze oplossing van a tot z. Momenteel zijn we dat in alle winkels aan het voorbereiden, maar in Hasselt zijn we al een procedure aan het uitstippelen", zegt Colombine Nicolay, woordvoerder van Ikea België. "In andere landen wordt de formule al toegepast, maar wij doen nu het voorstel om dat ook in andere sectoren te doen. Ook bijvoorbeeld bij Decathlon en A.S.Adventure."

“Oplossing op langere termijn”

De meubelketen stelt dat het systeem een oplossing op langere termijn kan vormen. "Voor ons is het een aanvullende oplossing om de heropstart van de retailsector toe te laten", legt Nicolay uit. "Op langere termijn zou het bij een eventuele heropflakkering van het coronavirus een oplossing kunnen zijn waar in de hele sector naar kan teruggegrepen worden.”

Lees ook: Welke maatregelen tegen corona kunnen worden versoepeld? (Handen wassen niet, zoveel lijkt zeker) (+)