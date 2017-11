IJzel mogelijk oorzaak van dodelijk ongeval in Doornik EB

10u05

Bron: Belga 0 Photonews Archiefbeeld.

In Doornik is deze ochtend een dertiger omgekomen bij een verkeersongeval. De man verloor omstreeks 7.30 uur de controle over het stuur en de auto kwam op de parking van een frituur terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de 36-jarige bestuurder overleden.

Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Mogelijk slipte de auto door ijzel.