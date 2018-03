IJskoude temperaturen zorgen voor piek in aardgasverbruik TTR

01 maart 2018

18u02

Bron: Belga 5 De koude temperaturen zorgen voor een piek in ons aardgasverbruik. Al is het record uit 2012 nog niet gesneuveld, zo blijkt uit cijfers van Fluxys, de beheerder van het aardgasnet.

De gezinnen en kmo's verbruikten gisteren 719,8 GWh aan aardgas. Dat is veel, maar nog niet zoveel als op 7 februari 2012, toen 764,4 GWh werd verbruikt. De dagen daarvoor werd eveneens veel aardgas verbruikt, en waren er hoge aardgasstromen van en naar de naburige landen.

Ook het totale aardgasverbruik lag in 2012 hoger. Gascentrales nemen vandaag immers minder gas af, onder meer omdat er meer productie is uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon.

Fluxys benadrukt dat de aardgasbevoorrading in ons land "comfortabel" blijft ondanks de koude temperaturen.

Ons stroomverbruik is veel minder afhankelijk van koude temperaturen. Bovendien is er veel wind en zon, die zorgen voor groene stroom. Frankrijk daarentegen kende deze week een recordverbruik aan stroom voor deze winter. Veel gezinnen, zeker in het zuiden, warmen er met elektrische kacheltjes. Gisteren werd er daarom voor 2.350 MW aan elektriciteit vanuit België naar Frankrijk uitgevoerd, bevestigt Elia.