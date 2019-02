IJkingstoets burgerlijk ingenieur goede voorspeller voor later studiesucces LH

19 februari 2019

08u39

Bron: Belga 0 Een goede score op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur heeft een voorspellende waarde voor het verdere studiesucces. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), dat door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt bekendgemaakt. Meer dan drie kwart van de studenten in spe die een hoge score halen op de ijkingstoets, slaagt na het eerste jaar burgerlijk ingenieur en haalt binnen drie jaar het bachelordiploma.

Sinds dit academiejaar is er een verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect. Vanaf volgend academiejaar zal dat voor de bachelor dierengeneeskunde ook het geval zijn. De voorbije jaren werd al een dergelijke proef afgenomen, maar die was nog niet verplicht.

De verplichte niet-bindende toelatingsproeven zijn bedoeld om de studiekeuze te versterken. Studenten die een verplichte niet-bindende toelatingsproef afleggen, komen met realistische verwachtingen aan de start, weten waar ze extra op moeten werken en kunnen zo hun kansen op meer studiesucces vergroten.

Op basis van resultaten op de ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect van de voorbije jaren heeft de VLIR een rapport gemaakt. Dat toont duidelijke verschillen aan in het studiesucces tussen studenten die laag (minder dan 10/20), gemiddeld (10-13/20) of goed (14/20 of meer) scoren op de ijkingstoets.

Bachelordiploma

De verschillen zijn duidelijker bij de studie burgerlijk ingenieur. Zesenzeventig procent van degenen die een hoge score halen op de ijkingstoets, slaagt na het eerste jaar. Ook na drie jaar zien we dezelfde resultaten. Vierenzeventig procent van degenen die een goede score haalden op de ijkingstoets, haalt na drie jaar het bachelordiploma. Wie geen goede score haalt op de ijkingstoets, haalt ook geen goede score na één jaar in de opleiding en na drie jaar in de opleiding. Zo is slechts een derde van degenen die een slecht resultaat halen op de ijkingstoets, na één jaar geslaagd en maar 28 procent is na drie jaar geslaagd.

Ook voor burgerlijk ingenieur architect is het zo dat wie een hoge score haalt op de ijkingstoets, goede studieresultaten haalt. Meer dan twee derde van wie op de ijkingstoets burgerlijk ingenieur architect een hoge score haalt, haalt goede resultaten na één jaar. Ook de resultaten na drie jaar zijn beter voor wie goed gescoord heeft op de ijkingstoets. De helft van de leerlingen die een hoge score gehaald hebben op de ijkingstoets, haalt het diploma na drie jaar, terwijl dat voor wie slecht scoort maar een derde is.