Iets voor jou? Vlaanderen zoekt 80 nieuwe cipiers FT

14u39 0 Eric de Mildt Maaltijden rondgedragen door de gedetineerde en een cipier in de splinternieuwe gevangenis van Marche-en-Famenne. Ons land zoekt alweer nieuwe cipiers. Tachtig dit keer, verspreid over onder meer Brussel, Antwerpen en West-Vlaanderen. Kandidaten kunnen tot en met 20 december solliciteren.

Het aanwerven van nieuwe cipiers voor onze gevangenissen blijkt niet eenvoudig. In totaal werden vorig jaar 10.544 geïnteresseerden uitgenodigd voor testen. Van hen kwam goed 12 procent opdagen (of 1.346 personen). Slechts 646 kandidaten, goed voor 6 procent van het totale aantal, slaagden. Van die groep kwam ongeveer de helft (328) opdagen voor de verplichte medische controle. 278 onder hen bleken geschikt. Uiteindelijk startten er vorig jaar 169 als cipier.

De resultaten zijn - na een aanwervingsstop die liefst zes jaar heeft geduurd - nog altijd erg mager. En dus stuurt de FOD Justitie vandaag een nieuwe vacature uit. Solliciteren kan via Selor, het aanwervingsbureau van de overheid. Je laat er je cv achter en komt zo terecht in een databank. De selectieproeven vinden doorgaans één à twee keer per jaar plaats. Wanneer je je aanmeldt, kan je ook aangeven in welke regio je het beroep wil uitoefenen. Er zijn momenteel 30 vacatures in de regio Brussel (Vorst en Sint-Gillis), 30 in de regio Antwerpen (met plaatsen in Mechelen, Beveren en Antwerpen zelf) en 20 in West-Vlaanderen (Brugge, Ruiselede en Ieper).

Sinds 2009 moeten kandidaten een diploma hoger secundair onderwijs hebben. Daarna leg je de eerste screeningstesten af. Die bestaan uit testen op computer. Wie geen diploma hoger secundair heeft, kan wel nog testen afleggen voor een het behalen van een instapkaart. Ambtenaren voor de Rechterlijke Orde of beroepsmilitairen zijn vrijgesteld. Na de eerste serie testen volgt een functiespecifieke screening en een interview. Wie daarin slaagt, komt op een lijst terecht. Wie dan gecontacteerd wordt, moet nog een medisch onderzoek ondergaan. Meer informatie vind je hier.