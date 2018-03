Iets voor jou? Trouwen in een Plopsa-park steeds populairder ADN

09 maart 2018

10u55

Bron: Plopsa 0 Trouwen in Disneyland Parijs. Het is de droom van veel bruidjes die zich op hun grote dag een échte prinses willen voelen. Maar ook in de Plopsa-parken kan je terecht voor een onvergetelijk trouwfeest. In het Prinsessia Kasteel bijvoorbeeld. En dat wordt ook alsmaar populairder.

Naast verjaardagsfeestjes, die bij bezoekers al enkele jaren een geliefde formule zijn, worden er alsmaar meer trouwfeesten en communie- & lentefeestjes in de Plopsa-parken georganiseerd. Dat meldt Plopsa in een persbericht.

Het ja-woord geven in Plopsaland De Panne wint steeds meer aan populariteit. Zowel de foyer van het Plopsa Theater als het Prinsessia Kasteel zijn erkend als unieke trouwlocaties waarbij koppels eigenhandig hun feestformule kunnen samenstellen. “Vorig jaar werd het eerste trouwfeest georganiseerd in het Plopsa Theater. Ondertussen hebben we voor dit jaar al 5 aanvragen binnengekregen", vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “We willen koppels zoveel mogelijk vrijheid geven bij het organiseren van hun mooiste dag. Daarom laten we hen de keuze. Sommige stellen kiezen voor een walking dinner in intieme kring, anderen willen dan weer een spetterend dansfeest in een uitgebreid gezelschap."

Communie - of lentefeesten

Daarnaast zijn, met de lente in aantocht, veel mama’s en papa’s druk in de weer met het plannen van een communie -of lentefeest voor hun dochter of zoon. “We merken dat originaliteit hierbij een belangrijke pijler is. Veel ouders vinden dan ook steeds meer hun weg naar de Plopsa-parken voor het organiseren van een uniek communie- of lentefeest. Momenteel hebben we al een 50-tal reservaties ontvangen”, stelt Van den Kerkhof.

Zowel Plopsaland De Panne als Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo bieden verschillende formules aan voor elk mogelijk budget. Bovendien beschikt de Plopsa Group sinds kort ook over een gepersonaliseerde Plopsa-limousine die gehuurd kan worden als ideale start van een communie- of lentefeest.