Iets voor jou? Bicky lanceert alternatief voor eigen bekende burger: Bicky Fish rvl

09u44 0 Bicky Bicky lanceert de Bicky Fish. Het Belgische merk Bicky, bekend van de Bicky Burger, lanceert een gloednieuwe burger: de Bicky Fish, een hamburger met een gepaneerde burger van Alaskakoolvis. "De Bicky Fish wordt bereid volgens het originele ‘made in Belgium since 1981’ zevenlaagse concept van Bicky", aldus het merk in een persbericht. De Bicky Fish wordt officieel gelanceerd op de Horeca Expo op 19 november in Gent.

“Met de lancering van Bicky Fish willen we een belangrijke ontbrekende schakel in ons aanbod aanvullen. Consumenten zijn flexitariërs en wensen vandaag meer diversiteit en keuzemogelijkheden, wat wil zeggen dat ze graag afwisselen tussen vlees, vis en veggie", legt Jan Liebaut, Marketing Manager Benelux van Bicky uit. "Hier spelen de grote fastfoodketens handig op in met een uitgebreid aanbod. Met de nieuwe Bicky Fish geven we de Belgische frituren nu ook de kans om hun aanbod verder aan te vullen met een visburger onder het sterke Bicky-merk en zo mensen terug aan te spreken die al eens durven weglopen naar de grote ketens.”

De nieuwe Bicky Fish bestaat uit zeven lagen met een krokant sesambroodje, de drie unieke Bicky-sauzen (Bicky Hot Sauce, Bicky Dressing Sauce en Bicky Tomato Sauce), schijfjes komkommersalade, gedroogde uitjes en visburger. Het Belgische bedrijf wijst er nog op dat uit onderzoek voor de lancering bleek dat consumenten de nieuwe visburger sterk waarderen. Meer dan 85 procent van de ondervraagden in Vlaanderen en Wallonië vond het product relevant. “De resultaten zijn hoopgevend voor frituuruitbaters en consumenten", aldus nog Bicky.